Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi finalindeki favorisini açıkladı!

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi finali öncesi favorisini açıkladı. Manchester City'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ne olursa olsun İngiliz ekibinin işinin kolay olmayacağını ifade etti.

"MANCHESTER CİTY İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Sky Sport'a konuşan Teknik direktör Terim, Inter'in bir sürpriz yapabileceğini savundu. Terim, "Harika bir final bekliyorum. Inter başarabilir. Inter harika bir takım ve Manchester City için kolay bir maç olmayacak. Finallerde her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÖVDÜ

Sözlerine devam eden Terim, "Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyorum ve her yıl maç maç daha iyi oynuyor. Çok zeki ve sahada her şeyi yapabilen harika bir oyuncu" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.



