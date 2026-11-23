Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

GALATASARAY - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İHA

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 20:45'de başlaması planlanıyor.

Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

8 Aralık: AEK - Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray