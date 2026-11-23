Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da taraftarının önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?
İHA
Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 20:45'de başlaması planlanıyor.
Mücadelenin TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray'ın organizasyondaki sonraki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:
8 Aralık: AEK - Galatasaray
19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak: Paris Saint-Germain - Galatasaray
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