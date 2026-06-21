Fatih Terim sessizliğini bozdu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na eliyle yeri göstererek yanıt verdi!

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya veda eden A Milli Takımımızın performansı tartışılmaya devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibin Paraguay'a 1-0 mağlup olarak organizasyona erken havlu atmasının ardından, Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim kendi YouTube kanalında kameralar karşısına geçti. Turnuvayı değerlendiren Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine yönelik sözlerine de net bir dille yanıt verdi.

"KENDİMİ AÇIKLAYACAK HALİM YOK, HER ŞEY ÇOK AÇIK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına değinen Fatih Terim, Türk futbolunun merkezindeki 55 yıllık geçmişine vurgu yaparak tartışmaların içine çekilmek istemediğini belirtti. Terim, oluşan beklentilerin farkında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Konunun içine girmek istemiyorum. Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim."

ELİYLE YERİ GÖSTERDİ: "GEÇELİM BURALARI..."

Sözlerinin devamında kısır tartışmalardan uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, enerjinin Türk futbolunun temel problemlerine harcanması gerektiğini belirterek, "Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. Geçelim buraları." diyerek konuyu noktaladı. Fatih Terim bu sözleri kullanırken eliyle yeri göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

SÜRECİN PERDE ARKASINDA NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın ardından da YouTube kanalında bir değerlendirme yapmıştı. Terim o yayında, kamuoyunu takıma ve teknik heyete destek olmaya davet ederek; "Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı, hataları görmeye, hazırlayan olalım. Öldürmeyin ya! O çocuklara, hocaya, federasyona ve orada bizi destekleyenlere moral olmamız lazım. Onlar bizim canlarımız. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da." ifadelerini kullanmış ve bu sözler spor gündeminde geniş yankı bulmuştu.

Terim'in değerlendirmelerinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine."