Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü kadroya almadı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 29. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırladı. Teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunda Sinan Gümüş'e yer vermedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bir paylaşımda Sinan Gümüş'ün Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" dediği görülmüş ve futbolcuya tepki gösterilmişti. Sinan daha sonra bu paylaşım yüzünden özür dilemişti.
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