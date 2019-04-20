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Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü kadroya almadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

Fatih Terim, Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladığı maçın kadrosuna Sinan Gümüş'ü almadı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bir paylaşımda Galatasaraylı taraftarlara taraftarlara "Hepsi Suriyeli" dediği için tepki çekmişti.

Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü kadroya almadı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, 29. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırladı. Teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunda Sinan Gümüş'e yer vermedi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bir paylaşımda Sinan Gümüş'ün Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" dediği görülmüş ve futbolcuya tepki gösterilmişti. Sinan daha sonra bu paylaşım yüzünden özür dilemişti.

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