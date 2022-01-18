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Fatih Terim sinirden çılgına dönecek! O isim Galatasaray'a geliyor

18.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik ekipte yeni bir yapılanmaya başlayan Galatasaray, sportif direktörlük için gündemine aldığı Emir Kıvırcık ve Mario Branco'dan vazgeçti. Başkan Burak Elmas'ın yeni hedefinin Luis Campos olduğu öğrenildi. Lille'de görev aldığı dönemde Galatasaray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'yı ayartarak Fransa'ya götüren Campos'un Terim'in kara listesinde olduğu ifade edilirken, Portekizli futbol adamının hafta içi İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fatih Terim sinirden çılgına dönecek! O isim Galatasaray'a geliyor

Süper Lig'de kötü gidişe "Dur" diyemeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas, yeni bir yapılanma için düğmeye bastı. İlk olarak göreve Domenec Torrent'i getiren Elmas, sportif direktörlük konusunda ise temaslarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşen Elmas'ın listesinde ön plana çıkan Luis Campos ismi ise dikkat çekiyor.

GALATASARAY'LA YOLU DAHA ÖNCE KESİŞTİ

Galatasaray'da sportif direktörlük için gündeme gelen ilk isimlerden olan Emir Kıvırcık ve Mario Branco defteri büyük ölçüde kapandı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas sportif direktörlüğe Real Madrid, Monaco ve Lille gibi takımları çalıştıran Luis Campos'u getirmeyi planlıyor. Campos'un perşembe günü oynanacak Kasımpaşa maçında İstanbul'a gelip Galatasaray'ı izleyeceği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. Daha önce yolu sarı-kırmızılılarla kesişen Campos, genç yıldız Mustafa Kapı'yı ayartmış ve bonservis ücreti ödemeden Lille'e transfer etmişti. O dönemde genç futbolcunun bu şekilde gitmesine Fatih Terim karşı çıkmıştı.

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FATİH TERİM'İN KARA LİSTESİNDE

Tecrübeli teknik adam, Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermişti. Şimdi yönetimde bazı isimlerin Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

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BİRÇOK GENÇ FUTBOLCUYU AVRUPA FUTBOLUNA KAZANDIRDI

Luis Campos, futbol dünyasının en iyi sportif direktörleri arasında gösteriliyor. Campos'un keşfettiği yıldızlar arasında Pepe, Fabinho, Martial, Lemar ve Benjamin Mendy gibi isimler var.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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