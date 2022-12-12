Fatih Terim sözleri sonrası sözleşmesi feshedilen Caner Erkin için ilk hamle yapıldı! Yeni takımıyla görüşmelere başladı... Beşiktaş'a geri dönüyor

Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına devam eden ekiplerden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Beklenmedik şekilde duyurulan bu ayrılığın nedeni merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

"FATİH HOCANIN ARKASINDAN KONUŞMANDAN BELLİ"

İddiaya göre Pirlo, Caner Erkin'e “Bir sol bekin görevi öncelikle defansif görevlerini yapmaktır. Sen bunları yapmıyorsun” deyince Caner’in, “Ben olmasam senin bu oyun sisteminle gol atacağımızı mı düşünüyorsun” cevabı verdiği ve yaşanan gerginlik esnasında Erkin'in İtalyan teknik adama, “Senin nasıl biri olduğun, Fatih hocanın arkasından konuşmandan belli” dediği ve ayrılığın bu sözlü kavga sonrası yaşandığı öne sürülmüştü.

İLK HAMLE GELDİ

Tüm bunlar sonrası 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Beşiktaş ismi en yüksek sesle anılan kulüp olmuştu. Eski takıma döneceği konuşulurken, Caner Erkin için ilk hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile transfer görüşmelerine başladı. Kariyerinde daha önce de Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki futbolcu da bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Ocak döneminde sol bekin yanı sıra 6 numara, Welinton ve Kevin N'Koudou'nun durumlarına göre sağ stoper ve sol kanat transferi gerçekleştirebileceği de belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ: ŞARTLAR NASIL OLUR BAKACAĞIZ

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'le ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Caner benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Bizim de formamızı giydi. Şartlar nasıl olur bakacağız. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim.Şu an için bir şey söyleyemem. Şu anda gündemimizde Caner Erkin yok."

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ağustos 2016'da Beşiktaş'a imza atan Caner Erkin, Siyah-Beyazlı kulüpte 4 sezon forma giydi. Caner, Beşiktaş ile çıktığı 122 maçta 6 gol, 31 asist kaydetti, 2016/17 sezonunda yaşanan şampiyonlukta ise büyük pay sahibi oldu.

