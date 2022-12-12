SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fatih Terim sözleri sonrası sözleşmesi feshedilen Caner Erkin için ilk hamle yapıldı! Yeni takımıyla görüşmelere başladı... Beşiktaş'a geri dönüyor

Fatih Terim sözleri sonrası sözleşmesi feshedilen Caner Erkin için ilk hamle yapıldı! Yeni takımıyla görüşmelere başladı... Beşiktaş'a geri dönüyor

12.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kazanırken, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. 34 yaşındaki oyuncunun ayrılık sebebi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, yeni adresinin neresi olacağı da merak konusu olmuştu. Erkin için Beşiktaş'a döneceği yönünde haberler yazılıp çizilirken, Siyah-Beyazlılar'dan ilk hamle geldi. İşte detaylar...

Fatih Terim sözleri sonrası sözleşmesi feshedilen Caner Erkin için ilk hamle yapıldı! Yeni takımıyla görüşmelere başladı... Beşiktaş'a geri dönüyor

Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına devam eden ekiplerden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Beklenmedik şekilde duyurulan bu ayrılığın nedeni merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

"FATİH HOCANIN ARKASINDAN KONUŞMANDAN BELLİ"

İddiaya göre Pirlo, Caner Erkin'e “Bir sol bekin görevi öncelikle defansif görevlerini yapmaktır. Sen bunları yapmıyorsun” deyince Caner’in, “Ben olmasam senin bu oyun sisteminle gol atacağımızı mı düşünüyorsun” cevabı verdiği ve yaşanan gerginlik esnasında Erkin'in İtalyan teknik adama, “Senin nasıl biri olduğun, Fatih hocanın arkasından konuşmandan belli” dediği ve ayrılığın bu sözlü kavga sonrası yaşandığı öne sürülmüştü.

İLK HAMLE GELDİ

639022342af1072e6439c620

Tüm bunlar sonrası 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Beşiktaş ismi en yüksek sesle anılan kulüp olmuştu. Eski takıma döneceği konuşulurken, Caner Erkin için ilk hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile transfer görüşmelerine başladı. Kariyerinde daha önce de Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki futbolcu da bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Ocak döneminde sol bekin yanı sıra 6 numara, Welinton ve Kevin N'Koudou'nun durumlarına göre sağ stoper ve sol kanat transferi gerçekleştirebileceği de belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ: ŞARTLAR NASIL OLUR BAKACAĞIZ

ahmet_nur_cebi_4e193_800

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'le ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Caner benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Bizim de formamızı giydi. Şartlar nasıl olur bakacağız. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim.Şu an için bir şey söyleyemem. Şu anda gündemimizde Caner Erkin yok."

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

caner-erkin-besiktas-istanbul-1590407419-39484

Ağustos 2016'da Beşiktaş'a imza atan Caner Erkin, Siyah-Beyazlı kulüpte 4 sezon forma giydi. Caner, Beşiktaş ile çıktığı 122 maçta 6 gol, 31 asist kaydetti, 2016/17 sezonunda yaşanan şampiyonlukta ise büyük pay sahibi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş son dakikada Redmond ile güldü!Beşiktaş son dakikada Redmond ile güldü!
Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''
Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandıKatar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı
Anahtar Kelimeler:
transfer Caner Erkin son dakika beşiktaş Süper Lig besikta erden süper li yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Ocak ayında dönüyor! Süper Lig devine imza...

Ocak ayında dönüyor! Süper Lig devine imza...

MANU, Ronaldo ile adeta dalga geçiyor!

MANU, Ronaldo ile adeta dalga geçiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.