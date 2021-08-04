Fatih Terim: Berkan ve Taylan yarın ilk 11'de

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone’u konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip teknik patronu Fatih Terim, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

ŞU YANGINDAN KURTULALIM

Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun.

OĞULCAN İŞİ TAM BİR KOMEDİ

Oğulcan Çağlayan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. Başkan yardımcımız Rezan Epözdemir'i izledim. kararın detayları hakkında doyurucu bilgiler verdi. İşin teknik tarafında kalmak istiyorum. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum.

"BERKAN VE TAYLAN İLK 11"

"Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik, Berkan da bunun için önemli örneklerden biri. Yarın da oynatacağım. O kadar hazır ki... Sadece fiziken değil, mental olarak da hazır. Baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Yarın, Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var."

"CICALDAU GRUPLARDA OYNAYACAK"

Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz.

"ST. JOHNSTONE'A KOLAY DEĞİL"

Evet rakibimiz liginde bir maç yaptı. Analiz ekibimiz detaylı incelemelerini aktardı. Biz bütün ciddiyetimizle iki maça çıkıp bu turu geçip guruplara kalmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

FALCAO VE FEGHOULI AÇIKLAMASI

Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Umarım yakın zamanda taraflara yakışır bir çözüm bulunur ve konu halledilir.

"MORUTAN'DAN BAŞKA TRANSFERLER ÖNEMLİ"

Olimpiu Morutan yetenekli ve daha da iyi olabilir. Ancak ekonomik boyutuna bakıyoruz, o rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Konu nereye gider bilmiyorum ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var.

"MUTLUYUM ÇÜNKÜ..."

UEFA cezası kalktı, belki ondan mutluyum. Yanlış anlamayın! Mutlu olduğumu ve mutsuz olduğumu saklayamıyorum. İnsanlar zaman zaman yükselir, zaman zaman başka şekil davranır. Ben de böyle bir insanım. Dışarıya iyi olduğum fikrini verirsem, mutlu olurum. Allah'a şükür çok iyiyim. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutluyum ve mutlu insanların performansı daha mükemmel olur. Buna herhangi bir şeye bağlamıyorum, herkes istediği yorumu yapabilir. Benim planlı bir hareketim yok. Evde de böyleyim, antrenmanda da böyleyim. Kızdığım zaman da belli ediyorum.

BERKAN KUTLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var, Avrupa'dan da teklifler vardı. 2018'de bir anım var, Fatih hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik, hoca beni kırmayıp dakikalarca benimle sohbet etmişti. O dönem altyapı oyuncusuydum. Bugün buradayım ve çok mutluyum."

"Menajerim, Galatasaray seninle ilgileniyor dedi. Çok heyecanlandım. Galatasaray, benim hayalimdeki takım. Her gün 'Oldu mu?' diye soruyordum. Olunca da İstanbul'a geldim."

"İDOLÜM FELİPE MELO"

"İsviçre milli takım altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Ben de Felipe Melo'yu çizmiştim. Ben kesinlikle Felipe Melo olmayacağım, ben Berkan Kutlu'yum ve buraya Berkan Kutlu olarak geldim."

"Baskı bence bir ayrıcalıktır. Baskı ve beklenti olmadığında, hayatta çok fazla hedefiniz yoktur. Ben çok çalışmaya devam edeceğim."

"Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak herkese nasip olmaz."



