Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki! "Derhal istifa etsinler"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan kararı hakkında basın toplantısında konuştu.

Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in açıklamaları şu şekilde oldu...

"An itibariyle yargı süreci devam ediyor. Tahrim Kurulu, 'Transfer yasağını kaldırıyorum' dedi. UEFA'ya gittik, UEFA kararımıza müspet yaklaştı. TFF'ye başvuru yaptık. TFF'ye "bunu yapamazsınız dedik." TFF, 3 hafta boyunca yanıt vermedi. Dün ret kararı verdiler. Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını talep ettik."

"Resmi sitede karar oybirliğiyle açıklandı, bize gönderilen belgede oyçokluğu yazısı gönderildi. Burada hangi eller bu karara dokundu? Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı bu kumpası kim kurdu? Kimse Galatasaray'ın hiçbir oyuncusunun hakkını yiyemez! Biz herkes için adalet istiyoruz. Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Tahkim kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Murat Balcı, Emine Yazıcıoğlu, Osman Baturhan Dursun, Hüseyin Haluk Sonsuz, Eyüp Kul, Murat Erbilen ve Abdurrahim Güneşdoğdu'nun derhal istifa etmesini talep ediyoruz."



