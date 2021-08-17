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Fatih Terim Süper Lig'de rekora koşuyor

17.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması ile ilk çıktığı maç Giresunspor maçı. Tecrübeli teknik adam ligin ilk haftasında Giresunspor'u da yenerek Süper Lig'de 50. farklı takımı yenerek Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu.

Fatih Terim Süper Lig'de rekora koşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezonu 3 puanla açarken kendisi adına da özel bir gece yaşadı. Tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerinde Giresunspor’la ilk kez rakip oldu. Terim, daha önce Süper Lig ’de karşılaştığı 52 takımın 49’unu en az bir kez devirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Giresun’u devirince Terim de 50. farklı takıma karşı galibiyet aldı ve Şenol Güneş’in rekoruna ortak oldu. Terim, Galatasaray’ın başında bu sezon Adana Demir ya da Karagümrük’ü de yenerse bu alanda zirveye oturacak.

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İLK MAÇI GİRESUNSPOR'LA

Giresunspor maçının başarılı hoca için farklı bir önemi daha vardı. Bu konudaki duygularını müsabaka öncesinde paylaşan Terim, “Giresunspor’a ‘hoş geldin’ demek istiyorum. Çok dostumun olduğu bir şehir. Galatasaray’a geldiğimde de ilk maçımı Giresun’a karşı oynamıştım” dedi. Aslan’ın hocası takımın performansından da mutlu olduğunu belirtip, “Takımıma inanıyorum. Her geçen gün daha iyi olacağız. Galatasaray’ın oyun anlayışı aynı şekilde devam ediyor. Oyun sadece numaralarda kalan bir şey değil, inşallah onu da sahaya yansıtmaya devam ederiz.”


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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