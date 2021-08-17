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Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

17.08.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Marcao'nun Kerem'e vurmasıyla ilgili olarak Terim gereğinin yapılacağını ifade etti ve "Bir kere öncelikle Marcao çıkacak, Kerem'den başlamak üzere herkesten özür dileyecek, kamuoyundan özür dileyecek" dedi.

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Süper Lig'de Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim açıklamasında, "Açıkçası ilk 15 dakika biraz yadırganacak haldeydik. Ama sonra toparladık. Golle beraber daha iyi oynamaya başladık. Deplasmanda galibiyet alabilmek önemli. Çok alışılagelmiş bir olay değil. Hepimiz soyunma odasında sahanın içinde her türlü tartışmayı yaparız. Zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz. Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyon. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. Marcao ve Kerem bizim oyuncumuz. Ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Çözümü bize ait." ifadelerini kullandı.

"Yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna Terim, "Herhalde kulağa söylenen bir şey. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız, kimseyi ilgilendirmez." dedi.

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"ÖZÜR DİLEYECEK"

Terim, "Yönetimimiz ve teknik heyet olarak gerekeni biz yapacağız. Ancak bir sakin olalım. Her şeyi hallederiz. Kimse merak etmesin. Bir kere öncelikle Marcao çıkacak, Kerem'den başlamak üzere herkesten özür dileyecek, kamuoyundan özür dileyecek. Biz Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız kararları. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Marcao
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