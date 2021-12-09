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Fatih Terim UEFA'ya konuştu: Hayal edecekseniz ki olması için çok uğraşasınız

09.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lazio maçı öncesi UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim UEFA'ya konuştu: Hayal edecekseniz ki olması için çok uğraşasınız

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lazio ile liderlik mücadelesi çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA TV'ye konuştu.

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"Şimdi, tabii kim kazanmak istemez? Bir daha bir daha herkes kazanmak ister. Ben hayatımda kaybetmeyi çok kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım. Tabii ki isterim, ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam. Olabilecek şeyleri söylerim. Ancak dediğim gibi, ilk 16'ya kalmamız halinde ilk 16'ya nasıl kalınıyor, oradan sonra 8 4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edecekseniz ki olması için çok uğraşasınız."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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