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Fatih Terim uzun zaman sonra konuştu! Terim'den Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu için iddialı sözler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 11:52
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ilk maçındaki performansıyla büyük beğeni toplarken, konu ile alakalı olarak Portekiz basını Fatih Terim ile bir röportaj gerçekleştirdi. Terim röportajda eski öğrencisi için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fatih Terim uzun zaman sonra konuştu! Terim'den Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu için iddialı sözler
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Terim, yıldız oyuncu için "Onun gibisi çok az" dedi.

"TÜM ANTRENÖRLER İSTER"

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"Kerem tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az."

"KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ"

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"Galatasaray'da 4 yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı."

"YAKINDA GÖRECEKSİNİZ"

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Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'nın en iyilerinden biri olacağını da iddia eden Fatih Terim, "Kerem'in Benfica'ya transfer olması benim için asla sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında hepiniz göreceksiniz"

"BENFICA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU TRANSFER ETTİ"

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Milli futbolcunun liderlik özelliklerinin altını çizen Terim, "Kerem bir lider, kaptandı. Takımın en gençlerinin her zaman yardıma başvurduğu biriydi, her zor anda inisiyatif alırdı. Tüm bunları sahada yaptıklarıyla da yönetmeyi biliyordu. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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