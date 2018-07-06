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Fatih Terim ve Galatasaray'dan Muslera'ya destek!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 20:31 | Son Güncelleme

Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 yenilerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından tüm gözler Muslera'daydı. Fransa'nın attığı 2. golde kritik bir hata yapan Muslera'ya hem Galatasaray'dan hem de Fatih Terim'den destek geldi.

Fatih Terim ve Galatasaray'dan Muslera'ya destek!

2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilen Uruguay, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

7 yıldır Galatasaray forması giyen Uruguay kalecisi Fernando Muslera, Fransa maçının 61. dakikasında Antoine Griezmann'ın şutunda büyük hata yapınca skor 2-0 oldu.

Hem pozisyonun ardından hem de maçtan sonra büyük üzüntü yaşayan Muslera'yı takım arkadaşları ve Fransız futbolcular teselli etti.

Galatasaray Kulübü, maçtan sonra, Fernando Muslera'ya sosyal medyadan destek verdi. Kulübün resmi Twitter hesabından "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." şeklinde paylaşım yapıldı.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Karşılaşmayı tribünden izleyen Fatih Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." paylaşımını yaptı.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)Uruguay 0 - 2 Fransa (Maç özeti)
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