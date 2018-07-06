Fatih Terim ve Galatasaray'dan Muslera'ya destek!

2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilen Uruguay, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
7 yıldır Galatasaray forması giyen Uruguay kalecisi Fernando Muslera, Fransa maçının 61. dakikasında Antoine Griezmann'ın şutunda büyük hata yapınca skor 2-0 oldu.
Hem pozisyonun ardından hem de maçtan sonra büyük üzüntü yaşayan Muslera'yı takım arkadaşları ve Fransız futbolcular teselli etti.
Galatasaray Kulübü, maçtan sonra, Fernando Muslera'ya sosyal medyadan destek verdi. Kulübün resmi Twitter hesabından "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." şeklinde paylaşım yapıldı.
FATİH TERİM'DEN DESTEK
Karşılaşmayı tribünden izleyen Fatih Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." paylaşımını yaptı.
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