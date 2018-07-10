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Fatih Terim yazlığını Mehmet Okur'a kiraya verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bu yıl Galatasaray'ı şampiyon yapan teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'dan sonra en çok sevdiği tatil beldesi Alaçatı ile irtibatı kopardı. Alaçatı ile irtibatını koparan Fatih Terim yazlığını kiraya verdi. Bu konuyu Günaydın yazarı Bülent Cankurt kaleme aldı. İşte o yazı...

Fatih Terim yazlığını Mehmet Okur'a kiraya verdi

Hatırlarsınız; Fatih Terim, geçen yaz damatları Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte işyerlerinin yan tarafında bulunan Adana Yüzevler Kebap'ı basmış, mekanın sahibi Selahaddin Aydoğdu ile karakolluk olmuşlardı.

Duydum ki; geçen yaza damgasını vuran ve haftalarca konuşulan bu olay yüzünden Fatih Terim bu yıl Alaçatı'ya gitmek istememiş. Bu nahoş olayın ardından Fatih Terim'in Alaçatı'da deniz kenarında yer alan taş evini satışa çıkardığını duymuştum.

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EVİNİ MEHMET OKUR'A KİRALADI
Görünen o ki, evi satamamış! Çünkü evini, Türkiye basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve NBA'deki kariyeriyle adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmet Okur'a kiraladığını öğrendim. Mehmet Okur, eşi Yeliz Hanım ve üç çocuğuyla birlikte Alaçatı'daki bu evde keyifli bir tatil yapıyormuş. Bakalım Fatih Terim'in Alaçatı ile ayrılığı kaç sezon sürecek...

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Fatih Terim mehmet okur alaçatı kiralık yazlık

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