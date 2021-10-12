Fatih Terim yeni golcüsünü Bosna'da buldu

Galatasaray'ın başarılı hocası Fatih Terim eski öğrencileriyle bağları hiçbir zaman koparmıyor. Onlarla sürekli bağlantı haline kalıyor, bilgi alıyor, sorunları varsa dinliyor. Ama önemlisi de scout ekibine yardımcı olmalarını istiyor.

Bu isimlerden birisi de her ne kadar Galatasaray'da çok başarılı olamasa da kulüple bağlarını koparmayan Misimovic... Geçen yıl Fatih Terim'i Bosna Milli Takımı'nın başına götürmek isteyen Boşnak Milli Takımı'nın direktörü, tecrübeli teknik adama bir isim önerdi. "İzleme tavsiyesi" verdi.

Bu isim sezon başında 3 milyon euro'ya Salzburg'dan Eupen'e giden Smail Prevljak... Fatih Terim, Misimovic'in isteği üzerine Bosna'nın Kazakistan'ı 2-0 yendiği maçın uzun özetini izledi.

O maçta Dzeko'nun yanında 2 gol atarak yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncuyu beğendi. Bunun üzerine listesine dahil etti ve yarın oynanacak Ukrayna-Bosna maçını da izleme kararı aldı.

1.87'lik Boşnak oyuncuyu yine beğenirse yönetimden şartlarının araştırılmasını isteyecek. Prevljak, Eupen'de sezona 10 maçta 4 gol, 3 asistle başladı.

FORVET SIKINTISI

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kiralık olarak forma giyiyor ve sezon sonunda takımda kalma ihtimali zayıf görünüyor. Mbaye Diagne'nin de devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor.

Terim, Mohamed'in de inişli çıkışlı performansı nedeniyle forvete bir alternatif istiyor. Bu ismin Smail Prevljak olması yüksek görülüyor.

Leipzig, Liegering, Salzburg, Mattersburg ve son olarak Eupen forması giyen Smail Prevljak, kariyeri boyunca çıktığı 178 maçta 82 gol atarken 30 da asist yaptı.

