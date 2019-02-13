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Fatih Terim yeni sezon da Badou Ndiaye'yi takımda görmek istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye'yi gelecek sezon için tekrar kadrosunda görmek istiyor.

Fatih Terim yeni sezon da Badou Ndiaye'yi takımda görmek istedi

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü'nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.

İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig'e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi. Badou Ndiaye'nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

YILDIZLARA DİREKTİF
Galatasaray'da son dönemin formda isimleri Belhanda ve Feghouli ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, Benfica maçında da aynı performansı istedi. (Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
tipe bak çaydemle
Orta alanda deli dana gibi koşan tek oyuncu tabi ki ister.
illdefa olumlu birşey yazmışsın
@giuseppe07 Malsın danasın ama bizim takımı bizden daha iyi takip ediyorsun.
ümit öztürk ü al kadroya daha çok iş yapar
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