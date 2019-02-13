Fatih Terim yeni sezon da Badou Ndiaye'yi takımda görmek istedi

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü'nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak.

İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig'e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi. Badou Ndiaye'nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

YILDIZLARA DİREKTİF

Galatasaray'da son dönemin formda isimleri Belhanda ve Feghouli ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, Benfica maçında da aynı performansı istedi. (Türkiye)

