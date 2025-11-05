SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu

Kariyerinde son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın başına geçiyor. Yapılan görüşmelerde her türlü anlaşmaya varan Fatih Terim'in kısa süre içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu
Emre Şen

Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında bulunan Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı yöneten Fatih Terim, yeniden Avrupa futboluna dönüyor.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI

Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu 1

Çekya ile bir süredir görüşme halinde olan 72 yaşındaki Fatih Terim'in her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "FATİH TERİM, ÇEKYA'YA GİDİYOR"

Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu 2

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Işık, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...
Beşiktaş'a Sergen Yalçın için kötü haber geldi!Beşiktaş'a Sergen Yalçın için kötü haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Çekya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.