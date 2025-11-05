Fatih Terim yeniden Avrupa futboluna dönüyor! Canlı yayında anlaşmayı duyurdu

Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında bulunan Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı yöneten Fatih Terim, yeniden Avrupa futboluna dönüyor.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI

Çekya ile bir süredir görüşme halinde olan 72 yaşındaki Fatih Terim'in her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "FATİH TERİM, ÇEKYA'YA GİDİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Işık, ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' ifadelerini kullandı.