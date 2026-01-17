Fatih Terim yeşil sahalara geri dönüyor! Dev kulüple görüşmeler gerçekleşti: Hocanın kararı bekleniyor

La Liga’nın köklü kulüplerinden Valencia’da kötü gidişat teknik direktör değişikliğini gündeme getirdi. Küme düşme hattında yer alan İspanyol ekibinin, yeni teknik adam arayışında Türkiye’den dikkat çekici bir isme yöneldiği iddia edildi.

HOCA TOPUN AĞZINDA

UEFA Kupası’nı üç, UEFA Süper Kupası’nı ise iki kez müzesine götüren Valencia, bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. La Liga’da 19 hafta sonunda yalnızca 17 puan toplayabilen yarasalar, düşme potasında bulunuyor. Yönetimin, bu tablo sonrası teknik direktör Carlos Corberan ile yolları ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

FATİH TERİM LİSTEDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Valencia, yeni teknik direktör adayları arasına Fatih Terim’i de ekledi. Kulüp yetkililerinin tecrübeli teknik adamla temas kurduğu ve bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Bu görüşmede Valencia’nın hedefleri ve planlarının Terim’e aktarıldığı belirtilirken, deneyimli hocanın henüz net bir yanıt vermediği kaydedildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

EN SON AL-SHABAB

Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın başında görev yaptı. 72 yaşındaki teknik adam, burada çıktığı 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.