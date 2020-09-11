Fatih Ürek Gelinim Mutfakta'dan ayrılıp Kuaförüm Sensin jürisi oldu

Show TV’de yayınlanan, ekranların çok sevilen programı ‘Kuaförüm Sensin’ yeni sezonuna ünlü bir isim dahil oldu.

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde ‘Yılın En Stil Kadını’ seçilen Işıl Reçber, makyajın prensi Seçkin Süngüç ve tecrübeli kuaför Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE SÜRPRİZLER BİTMİYOR!

‘Kuaförüm Sensin’ pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına yeni jüri heyeti ve yeni konsepti ile çıkacak. Her hafta 4 yeni modelin katılacağı programda kuaförler kısıtlı sürede kendilerinden istenilen saç modelini kesip, jürinin belirlediği saç rengini boyayacak.

Birincilik ödülünü almak için yarışan kuaförler, saç kesimi ve boyada hünerlerini sergilerken yarışmanın heyecanına heyecan katacak.



