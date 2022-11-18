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  4. Fatih Ürek, katıldığı düğünde girişte adı sorulunca gerildi! Tavrı tepki çekti

Fatih Ürek, katıldığı düğünde girişte adı sorulunca gerildi! Tavrı tepki çekti

18.11.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek, katıldığı bir düğünde kendisini tanımayan karşılama görevlisine verdiği cevapla olay oldu. Fatih Ürek'in gerilmesi ve tavrı sosyal medyada gündem oldu. Kimi "Görevlisin tanıman gerek" dedi kimi de "Sen kimsin seni tanımak zorunda mı?" dedi. İşte sosyal medyada konuşulan Fatih Ürek'in o anları...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek gündeme bomba gibi düştü. Yılan dansıyla tanınan Fatih Ürek katıldığı düğünün girişinde ilginç anlar yaşandı.

Fatih Ürek, katıldığı düğünde kendisini tanımayan karşılama görevlisine verdiği cevapla olay oldu. Çalışan kadın isim sorunca Ürek "Ben Saliha Korkmaz” diyerek gerildi.

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O anlar sosyal medyayı da ikiye böldü. Ürek'in tavrını görenler "Sen kimsin seni tanımak zorunda mı?", "Bu ego nedir böyle?", "Herkes sizi tanımak zorunda mı?" diyerek tepki gösterdi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Bu işi yapıyorsa tanımak zorunda " yorumunda bulundu.

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Fatih Ürek

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