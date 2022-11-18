Saba Tümer'den Armağan Çağlayan'a "Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı

Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni'ye konuk oldu. Annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söyleyen Tümer, memleketindeki samimiyetin burada olmadığını ifade etti.

Saba Tümer'e Çağlayan açık açık "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" diye sordu.

Saba Tümer ise şu yanıtı verdi:

"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum. Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."

'OHA' DEYİNCE GERİLDİ

Televizyonların amacından şaştığını belirten Tümer, eskiden ekranlarda her şeyin konuşulduğunu dile getirdi. Saba Tümer 'oha' tepkisi verince gerilip "Diyebiliyor muyduk? Diyebilirim di mi? Artık bilmiyorum ne konuşuluyor. Seks diyor muyduk demiyor muyduk?" dedi.

RIDVAN DİLMEN İLE O VİDEO HAKKINDA İTİRAF

"Kaç yaşında milli oldun?" videosu hatırlatılan Saba Tümer "Şahane o. Ben öyle konuşmayı seviyorum. Rıdvan ile ikimizin anlaması gerekiyordu onu. Olay tatlı bir yere gitti. Yerim dolmadı. Çok da safiyane sormadım ama biz ikimiz anlayıp gülecektik ama Rıdvan'ın cevabı olayı başka bir yere taşıdı" dedi.

