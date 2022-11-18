MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer'den Armağan Çağlayan'a "Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı

Saba Tümer'den Armağan Çağlayan'a "Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı

18.11.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saba Tümer Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan Saba Tümer bir dönem Rıdvan Dilmen'e sorduğu "Kaç yaşında milli oldun?" sorusuna dair bomba bir itirafta bulundu. Tümer konuşmasında "Çok da safiyane sormadım ama biz ikimiz anlayıp gülecektik" dedi

Saba Tümer'den Armağan Çağlayan'a "Kaç yaşında milli oldun?" itirafı! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı

Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni'ye konuk oldu. Annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söyleyen Tümer, memleketindeki samimiyetin burada olmadığını ifade etti.

Saba Tümer'e Çağlayan açık açık "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" diye sordu.

Saba Tümer ise şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum. Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."

'OHA' DEYİNCE GERİLDİ

Televizyonların amacından şaştığını belirten Tümer, eskiden ekranlarda her şeyin konuşulduğunu dile getirdi. Saba Tümer 'oha' tepkisi verince gerilip "Diyebiliyor muyduk? Diyebilirim di mi? Artık bilmiyorum ne konuşuluyor. Seks diyor muyduk demiyor muyduk?" dedi.

dd

RIDVAN DİLMEN İLE O VİDEO HAKKINDA İTİRAF

"Kaç yaşında milli oldun?" videosu hatırlatılan Saba Tümer "Şahane o. Ben öyle konuşmayı seviyorum. Rıdvan ile ikimizin anlaması gerekiyordu onu. Olay tatlı bir yere gitti. Yerim dolmadı. Çok da safiyane sormadım ama biz ikimiz anlayıp gülecektik ama Rıdvan'ın cevabı olayı başka bir yere taşıdı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlarken paylaştı! 'Acun kızı göstermiyor mu?'Ağlarken paylaştı! 'Acun kızı göstermiyor mu?'
16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı
TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Armağan Çağlayan Saba Tümer

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.