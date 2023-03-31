Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? "Ben aslında muhafazakarım" açıklaması çok konuşulan Fatih Ürek, 2. Sayfa'da

Fatih Ürek, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fatih Ürek 31 Mart 2023 Cuma günü en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte 2. Sayfa programının konuğu Fatih Ürek'in hayatı ve biyografisi...



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FATİH ÜREK KİMDİR?

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Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.

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2. SAYFA KONUĞU FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

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Fatih Ürek hiç evlenmedi. Ünlü şarkıcı kendini aseksüel olarak tanımlıyor.

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Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Genco gibi yapımlarda da rol alan Fatih ürek evlenmemesine ilişkin yaptığı açıklamada kendini aseksüel olarak tanımladığını belirtmiştir.

FATİH ÜREK'İN OLAY OLAN AÇIKLAMASI

Fatih Ürek, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir programda muhafazakar olduğunu söylemişti.

Ünlü ismin “Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor” sözleri günlerce konuşulmuştu.

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Hadi Hadi

Tak Tak

Seni Yakacaklar Benim Yerime

Sus

Hayde

Üçyüz Beşyüz

Sallaya Sallaya

Havam Yerinde

Fıkır Fıkır

Gül Döktüm Yollarına

Bak Güzele

Doyamadan Aşkına

İnat

Depresyondayım

Penaltı ve Gol

Sen İki Gözümsün

