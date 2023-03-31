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Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? "Ben aslında muhafazakarım" açıklaması çok konuşulan Fatih Ürek, 2. Sayfa'da

31.03.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek, 31 Mart 2023 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir programda yaptığı "Ben aslında muhafazakarım" açıklaması çok konuşulan ünlü isim, 2. Sayfa'da Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı ile magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, 2. Sayfa programının konuğu Fatih Ürek hakkında merak edilenler...

Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında, nereli? "Ben aslında muhafazakarım" açıklaması çok konuşulan Fatih Ürek, 2. Sayfa'da

Fatih Ürek, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. 'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde', 'Sallaya Sallaya' gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fatih Ürek 31 Mart 2023 Cuma günü en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte 2. Sayfa programının konuğu Fatih Ürek'in hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK KİMDİR?


Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

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2. SAYFA KONUĞU FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?


Fatih Ürek hiç evlenmedi. Ünlü şarkıcı kendini aseksüel olarak tanımlıyor.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Genco gibi yapımlarda da rol alan Fatih ürek evlenmemesine ilişkin yaptığı açıklamada kendini aseksüel olarak tanımladığını belirtmiştir.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK'İN OLAY OLAN AÇIKLAMASI

Fatih Ürek, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir programda muhafazakar olduğunu söylemişti.

Ünlü ismin “Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor” sözleri günlerce konuşulmuştu.

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Hadi Hadi
Tak Tak
Seni Yakacaklar Benim Yerime
Sus
Hayde
Üçyüz Beşyüz
Sallaya Sallaya
Havam Yerinde
Fıkır Fıkır
Gül Döktüm Yollarına
Bak Güzele
Doyamadan Aşkına
İnat
Depresyondayım
Penaltı ve Gol
Sen İki Gözümsün

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