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Fatih Ürek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek son hali!

11.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Ürek, 11 Ekim Salı günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Canlı yayında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı magazin gündemini de yorumladı. Hadi Hadi, Havam Yerinde, Tak Tak, Fıkır Fıkır, Sallaya Sallaya gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcının biyografisi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Fatih Ürek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek'in son hali...

Fatih Ürek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek son hali!

Fatih Ürek, 11 Ekim 2022 Salı günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Ünlü şarkıcı, 2. Sayfa'da magazin gündemini yorumladı. Peki Fatih Ürek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek'in son hali, hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk kariyeri için çalışmış ve 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatro’sunda figüranlık yapmıştır. 20’li yaşlarına kadar tiyatro ile meşgul olan Ürek, tiyatroyu bırakarak mobilyacıda çalışmaya başlamıştır. Yaşamının belli bir döneminde Taylan Gazinosu’nda çalışarak ses sanatçısı olmuş ve ‘Yaktı yaktı’ eseri ile ilk albümünü çıkarmıştır. Ünlü isimler ile birlikte çalışan ses sanatçısı, Bülent Ersoy’un ‘Sefam Olsun’ adlı eserini yeniden seslendirerek farklı bşir yorum katmıştır. Fatih Ürek, 1997 yılında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak izleyicinin beğenisini toplamıştır. 2008 yılında ‘Hadi hadi’ ve ‘sus’ şarkılarıyla zirveyi görürken, ‘Hayde’ albümü ile birlikte bu zirveyi devam ettirmiştir. Şimdilerde yayımlanmaya devam eden ‘Gelinim mutfakta’, ‘kuaförüm sensin’ gibi yarışmamalar jüri olarak rol almıştır.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

2. SAYFA KONUĞU FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

Fatih Ürek hiç evlenmedi. Ünlü şarkıcı kendini aseksüel olarak tanımlıyor.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Genco gibi yapımlarda da rol alan Fatih ürek evlenmemesine ilişkin yaptığı açıklamada kendini aseksüel olarak tanımladığını belirtmiştir.

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK ŞARKILARI

Hadi Hadi
Tak Tak
Seni Yakacaklar Benim Yerime
Sus
Hayde
Üçyüz Beşyüz
Sallaya Sallaya
Havam Yerinde
Fıkır Fıkır
Gül Döktüm Yollarına
Bak Güzele
Doyamadan Aşkına
İnat
Depresyondayım
Penaltı ve Gol
Sen İki Gözümsün

2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kimdir?

FATİH ÜREK'İN SON HALİ

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