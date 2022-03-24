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Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fatih Ürek son hali nasıl? Şarkıları nelerdir?

24.03.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'nın konuğu Fatih Ürek, 24 Mart Perşembe günü canlı olarak ekrana gelen programın ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü şarkıcı, canlı yayında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fatih Ürek son hali nasıl? Şarkıları nelerdir? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fatih Ürek son hali nasıl? Şarkıları nelerdir?

Fatih Ürek, TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Ürek, günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Fatih Ürek son hali nasıl? Şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

FATİH ÜREK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fatih ürek, 3 Nisan 1956 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi.

Henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna giren Fatih Ürek, 20 yaşına dek sahne aldı.Bir dönem sonra tiyatroya devam etmeme kararı alan Fatih ürek, züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

FATİH ÜREK'İN SON HALİ NASIL?

Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Fatih Ürek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2. SAYFA'NIN KONUĞU FATİH ÜREK ŞARKILARI NELERDİR?

İşte Fatih Ürek'in albümleri:

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

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Fatih Ürek
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