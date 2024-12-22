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Fatih Ürek set çalışanını kovdurdu mu? Soruyu duyunca şok yaşadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 09:28
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Sosyal medyada paylaştığı aşırı filtreli pozlarıyla zaman zaman dile düşen Fatih Ürek'in bir set çalışanını kovdurduğu iddia ediliyordu. Ürek'e bu soru sorulunca ünlü isim resmen şoke oldu.

Fatih Ürek set çalışanını kovdurdu mu? Soruyu duyunca şok yaşadı

Fatih Ürek geçtiğimiz akşam sahne almadan önce muhabirlerle kısa bir sohbet etti.

Şarkıcı Fatih Ürek, hakkında çıkan set çalışanını kovdurduğu yönündeki iddiaları duyunca neye uğradığını şaşırdı. Magazinburada'nın haberine göre, Ürek, kendisine yöneltilen bu suçlamalar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Muhabir "Siz içeri giriş yaparken set çalışanı uygunsuz bir davranışta bulunmuş ve siz de onu kovdurmuşsunuz diye haberler çıktı" sorusunu duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Ürek'in o anları sosyal medyada gündeme geldi.

Fatih Ürek, iddialara yanıt verirken "Çocuklar ben yaptım mı öyle bir şey? Nereden çıktı bu?" diyerek şöyle devam etti:

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"Kim dedi bunu, ben hatırlamıyorum. Kızarım, takılırım ama kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Böyle şeyler olamaz. Olamaz.Hatta fazla disiplinliyim ama kovmam, uyarırım. Asla kimseyi göndermedim. Menajerim veyahut oradaki insanlar konuşurlar. Vallahi göndermedim."

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Fatih Ürek
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