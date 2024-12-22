Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara'yı ifşa etti: Kocamla birlikte olup...

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde her gün yeni skandal yaşanıyor. İfşalar, iddialar, suçlamalar bitmezken konuya başka isimler de dahil oldu.

Sivasspor'da top koşturan futbolcu Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara'yı yerden yere vurdu. Simona Mitre Live'a verdiği röportajda eski eşi Keita Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu söyledi.

Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara hakkında olay iddialarda bulundu. "Mayıs 2022'de evlendik ve bir rüya yaşadığımı sanıyordum ama durum öyle değilmiş. İki ay sonra bu kadının [Wanda Nara] kocası benimle temasa geçti ve kocamla karısının kendi evinde buluştuklarını söyledi" diyen Simona Guatieri şu ifadeleri kullandı:

"EVİN GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNTÜLER VAR"

"Kanıtlar var - evin güvenlik kamerası görüntüleri. Ancak işin en kötü yanı, durumu netleştirmek için onu ve kocamı aradığımda, yarım saat sonra bu kadın bana Dubai'de birkaç gün boyunca kocamla birlikte olduğunu söyledi ve bana mesajlar ve ortak fotoğraflar gönderdi. Kocamla yatan ve sonra bana fotoğraflarını gönderen bir kadın - ona ne diyeceğimi bile bilmiyorum! Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar."

