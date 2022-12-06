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Fatih Ürek'ten Mehmet Ali Erbil ve TikTok eleştirisi: Anlam veremedim, oradan para kazanmak...

06.12.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Sosyal medya uygulaması TikTok'un fazla abartıldığını ve bu yüzden yuvaların yıkıldığını söyleyen Fatih Ürek, TikTok'u aktif kullanan Mehmet Ali Erbil için ise "Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor." dedi.

Fatih Ürek'ten Mehmet Ali Erbil ve TikTok eleştirisi: Anlam veremedim, oradan para kazanmak...

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu Fatih Ürek oldu. Aydın'ın sorularını yanıtlayan Ürek, kendisini muhafazakar olarak tanımladı.

"MUHAFAZAKARIM"

Fatih Ürek, "Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor" dedi.

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"TİKTOK'TAN PARA KAZANMAK BİRAZ ŞAKLABANLIK"

"Tiktok yüzünden yuvalar yıkılıyor. Orası biraz tuhaf, hiç anlamış değilim" diyen Ürek, Mehmet Ali Erbil ile ilgili sözleriyle de şaşırttı. Ürek şunları söyledi:
"Tiktok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumları da biraz bozuyor. Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim Tiktok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler."

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"TAYT" ELEŞTİRİSİ

"İnsanların giyimine kuşamına hiçbir zaman karışmam. Ben biraz "fashion" tarafından olaya bakmaya çalıştım. Her kıyafet senin üstüne olacak diye bir şey olamaz. Tayt giyilebilir artık çok rahat bir şey fakat ben öyle insanlar gördüm ki bütün vücut hatları kat kat ve çok çirkin bir görüntü... Bence 20 yaşından sonraki genç kızlar tayt meselesinde dikkatli olmalı. Eskiden bu taytlara içlik diyorlardı. Artık içliği geçtik don, külot, tanga ile çıkıyorlar."

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