Mehmet Ali Erbil'in TikTok isyanı! '10 gündür paralar yatmıyor'

Mehmet Ali Erbil, önceki gece Asmalı Mescit'te yer alan bir mekanda objektiflere takıldı. Basın mensupları ile konuşarak arkadaşları ile birlikte oturmaya geldiklerini söyleyen Mali, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan; çıplak ayakla dışarıda görüldüğü videosu hakkında, "Arkadaşlar onların hepsi film sahnesiydi. Herhangi bir sorun yok. Ama çekimler esnasında sesim kısıldı" açıklamasını yaptı.

"NE OLUR TİKTOK'U BIRAK!"

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, yaşanan Ronaldo olayı üzerine babasına sosyal medya platformunu bırakması için ricada bulunarak, "Ne olur Tiktok'u bırak ya" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Bu olay hakkında da konuşan şovmen, "Ronaldo olayından sonra şakasına sitemde bulundu" açıklamasını yaptı.

"HAYATINI TİKTOK'A BAĞLAYANLAR DÜŞÜNSÜN"

"10 gündür zaten Tiktok paraları da yatırmıyor" diyen ünlü isim; "Neyse sorun yok benim için. Hayatını Tiktok'a adayıp oraya bel bağlayıp gelecek paranın hayalini kuranlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

