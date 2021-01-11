Fatih Ürek'ten olay itiraflar: 20 milyon liramı aldılar

Fatih Ürek, YouTube'da yayınlanan Bize Kaldı programına konuk oldu. Ürek, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un sunduğu programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşuldu.

Bu zamana kadar çok para kazandığını söyleyen Fatih Ürek, "Çok para kazandım ama hepsi gitti. ‘Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın?’ derseniz 'Alldı gittiler’ derim. En yakınlarım yaptı bunu bana. Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" dedi.

"KADINLAR BENİ ÇOK SEVİYOR"

Fatih Ürek kadınların kendisini çok sevdiğini de söyleyerek, "Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım. Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya’da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın. Tam sahneye çıkağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına ‘gel’ dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı beni" ifadelerini kullandı.



