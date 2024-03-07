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Fatih’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İHA İHA
07.03.2024 08:31
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Fatih’te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, binanın yan duvarına sıçradı.

Fatih’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tehlike büyümeden yangın söndürülebildi.

Yangın Fatih’in, Şehremini Mahallesi Küçük Saray Meydanı Sokak’ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yangının çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği esnada alevler binanın yan duvarına sirayet etti. Olay yerine varan ekipler yangına müdahalede bulunduğu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekledi. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binanın çatısının ve yan duvarının alevli bir şekilde yandığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih’te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

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