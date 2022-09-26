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Fatih'te çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

26.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde 23 Eylül'de gece saatlerinde Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli yanındaki bıçakla Temiz'i kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Temiz yere yığıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kenan Temiz, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi yakalayıp emniyete götürdü.

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