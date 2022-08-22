YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kişi yaralandı

Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kişi yaralandı

22.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarpmanın ardından İETT otobüsünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te İETT otobüsünün yol kenarında yürüyen yaya çarptıktan sonra yoluna devam ettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Topkapı Sulukule Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi yaralanırken, kazayı fark etmeyen İETT sürücüsü yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

- "Arkasından bağırdık"

Kazayı gören esnaf Osman Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herhalde yayayı fark etmedi. Yaya, direkle otobüs arasında sıkıştı. Ondan sonra devam etti, gitti. Biz arkasından bağırdık. Bağırdıktan sonra ilerde durdu, seslendik hiç bakmadı bile. Yayayı biz aldık, elini yüzünü yıkadık, kolu falan incinmişti. Polisleri aradık. Allah'tan hayati bir tehlikesi yok, şükürler olsun ama şoför arkadaş hatalıydı bizce." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beykoz'da yıkım gerginliğiBeykoz'da yıkım gerginliği
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
Fatih kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Kaplan Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.