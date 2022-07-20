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Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu

20.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te iş merkezinin asansöründe erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş merkezinin kullanılmayan asansöründe erkek cesedi bulundu.

Unkapanı Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinde çalışan bir kişi, kullanılmayan asansörden kötü koku fark etmesi üzerine asansörün kapısını açtı.

Burada bir erkek cesedi gören kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemenin ardından üzerinden kimliğini yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi, Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Sıddık Metin, koku almaları üzerine arkadaşlarıyla aşağı indiklerini belirterek, "Çürümüş bir el fark ettik. Ondan sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, gereken işlemler yapıldı. En üst katta tinerciler kalıyordu. Büyük ihtimalle onlardan biridir." dedi.

Asansörün kullanılmadığını belirten Metin, "Kapısına kadar söküp götürmüşlerdi. En üst kat zaten boş. Defalarca yandı orası. Hala yanık izleri var." ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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polis Fatih iş merkezi

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