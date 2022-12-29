YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'te koltuk değnekli bir kişi meyve bıçağıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı

Fatih'te koltuk değnekli bir kişi meyve bıçağıyla kuyumcuyu soymaya çalıştı

29.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te koltuk değnekli kişinin meyve bıçağıyla girdiği kuyumcuyu soymaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Şehremini Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen koltuk değnekli M.K, cebindeki meyve bıçağını çıkararak,vitrindeki altınları istedi.

İş yeri sahibinin oğulları Burak ve Nuri Mustafa Akçalı kardeşler, uzun süre şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan şüpheli, değnekle vitrin camlarını kırmaya çalıştı. Bunun üzerine Akçalı kardeşler, müdahale ettikleri şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Yaşanan olayı anlatan kuyumcunun sahibi Erol Akçalı, koltuk değnekli bir kişinin meyve bıçağıyla soygun girişiminde bulunduğunu, çocuklarının da bu kişiyi etkisiz hale getirdiğini anlattı.

İŞ YERİ SAHİPLERİNİN ŞÜPHELİYİ İKNA ÇABASI

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, koltuk değneğiyle kuyumcuya giren şüpheli cebinden meyve bıçağı çıkararak altınları istedi. İş yeri sahipleri de "Bunların seri kodu var, kameralar kayıtta, otur şuraya, sakin ol." diyerek şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Şüphelinin "Bir şeyler ver bana, çıkar altınları." diye ısrar edip ağlaması üzerine iş yerindekiler "Temiz adama, güzel insana benziyorsun yapma bunu kendine, otur şuraya sakin ol, derdini söyle, yakma kendini, kendine gel." diyerek şüpheliyi ikna etmek istedi. İş yerindekiler, polise haber verirken, eylemine devam eden şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Havalimanı'nı bugüne kadar 178 milyon yolcu kullandıİstanbul Havalimanı'nı bugüne kadar 178 milyon yolcu kullandı
Afyonkarahisar'da bir zincir market şubesi mühürlendiAfyonkarahisar'da bir zincir market şubesi mühürlendi
Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdiGübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:11
İkindi
15:30
Akşam
17:50
Yatsı
19:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.