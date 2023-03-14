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  4. Fatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

14.03.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te 5 katlı binanın Kur’an kursu olarak kullanılan ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

Fatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı binanın ikinci katında bulunan Kur’an kursunun kiler bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kur’an kursunda bulunan öğrenciler, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Üst katta bulunan bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise caddede trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

"5 DAKİKA GEÇMEDEN İTFAİYE GELDİ"

Yaşananları anlatan Fazıl Albayrak, "Çay ocağında oturuyorduk. Bir duman çıktığını gördük, apar topar buraya geldik. 5 dakika geçmeden itfaiye geldi. Kur’an kursu olarak kullanıldığını söylediler. Yangın büyüktü. İtfaiye gelince üst kattan mal sahibini indirdiler" dedi.

"HERKESİ SAĞ SALİM TAHLİYE ETTİK"

Binanın altında bulunan marketin yöneticisi Muharrem Gültekin, "İşletmemizin üzerinde bulunan Kur’an kursunda çıkan yangında önce itfaiyeye haber verdik, daha sonra komşularımızı çıkardık. Bahçeye indim baktım. Yangının Kur’an kursunda olduğunu gördüm. Bütün binadakilerin tahliyesini yaptık. Yangın söndürme cihazlarıyla müdahale ettik. Kimsede bir sıkıntı yok. İçeride yetişkin öğrenciler vardı. Herkesi sağ salim tahliye ettik" diye konuştu.

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