Fatih'te nakliye aracında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih’te seyir halindeki nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Belediyesine ait nakliye aracının taşıdığı ev eşyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracı durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Yenikapı istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.



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