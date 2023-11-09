Fatih'te turistin parasını çalan 3 kişi tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Aksaray Caddesi'nde 3 şüphelinin, turist K.T'ye ait parayı "tırnakçılık" adı verilen yöntemle çaldığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliler A.A, M.B.Z. ile N.J'yi belirlenen adreste yakalarken, turiste ait olduğu tespit edilen bin lira sahibine teslim edildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin, 15 Eylül'de Fatih ve Beyoğlu'nda 2 ayrı olayda kendilerine polis olarak tanıtıp tırnakçılık yaptıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

