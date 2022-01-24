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Fatma Girik 2017 yılında servetini açıklamıştı! "Evim orta sınıf, 20 yıl önce..."

24.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Fatma Girik bu sabah yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Girik 2017 yılında servetine dair çıkan iddialara yanıt vermişti. Fatma Girik eşi Memduh Ün'den bir miras kalmadığını açıklarken Söz Fato'da'yı yaptığı dönemde vergi rekortmeni olduğunu söylemişti.

Fatma Girik 2017 yılında servetini açıklamıştı! "Evim orta sınıf, 20 yıl önce..."

Ünlü yönetmen Memduh Ün'le büyük bir aşk yaşayan ve eşinin ölümüyle yıkılan Fatma Girik'in ölüm haberi de Türkiye'yi yasa boğdu! Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Girik, bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu. Fatma Girik geçtiğimiz yıllarda mirasına dair yapılan yorumlara yanıt vererek servetini açıklamıştı.

Fatma Girik "Kanal D'de 'Söz Fato'da'yı yaptığım dönem 178 milyar ödeyerek vergi rekortmeni oldum. Devasa holdingleri geride bırakarak hem de..." diyerek dikkat çekmişti.

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"17 KEDİM 5 KÖPEĞİM VAR"

Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."


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Fatma Girik
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