Fatma Girik 2017 yılında servetini açıklamıştı! "Evim orta sınıf, 20 yıl önce..."

Ünlü yönetmen Memduh Ün'le büyük bir aşk yaşayan ve eşinin ölümüyle yıkılan Fatma Girik'in ölüm haberi de Türkiye'yi yasa boğdu! Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Girik, bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşıyordu. Fatma Girik geçtiğimiz yıllarda mirasına dair yapılan yorumlara yanıt vererek servetini açıklamıştı.

Fatma Girik "Kanal D'de 'Söz Fato'da'yı yaptığım dönem 178 milyar ödeyerek vergi rekortmeni oldum. Devasa holdingleri geride bırakarak hem de..." diyerek dikkat çekmişti.

"17 KEDİM 5 KÖPEĞİM VAR"

Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."



