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Fatma Girik veliahtını ilan etmişti! "Tuba Büyüküstün’ü çok beğeniyorum"

24.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları yaşayan Fatma Girik uzun zamandır tedavi görüyordu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Girik yaşamını yitirdi. Fatma Girik son verdiği söyleşilerden birinde veliahtını ilan etmişti. Usta oyuncu "Tuba Büyüküstün’ü çok beğeniyorum" demişti.

Fatma Girik veliahtını ilan etmişti! "Tuba Büyüküstün’ü çok beğeniyorum"

Gelen son dakika haberine göre; usta oyuncu Fatma Girik'in hayatını kaybetti. Fatma Girik'in hayatı, filmleri ve açıklamaları yeniden gündeme geldi. Fatma Girik verdiği son röportajlardan birinde veliahtını da açıklamıştı.

Kendisinin veliahtı olarak Tuba Büyüküstün’ü gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu, “Müthiş bir kız. Onu kendime de çok benzetiyorum. Dilerim bahtı hep açık olur. Ben bütün gençleri çok seviyorum. Güzel işler yapsınlar istiyorum. Biz yoklukta neler yaptık neler” şeklinde konuşmuştu.

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GENÇ OYUNCULARA TAVSİYE

Usta oyuncu Fatma Girik açıklamasında genç oyunculara tavsiye vermiş ve şunları söylemişti:

Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı! &quot;Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum&quot;Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı! "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum"

“Onlar büyük tekniklerin olduğu devirde yaşıyorlar. Bunun kıymetini bilsinler ve yollarından dönmesinler. Her biri yıldız olabilir ama ‘Ben oldum’ havasına girmesinler. Yıldızlar da kayıyor, durmuyor yerinde. Bir sinema filmi ya da dizi ile parlarsın, bir bakmışsın sokakta yürüsen tanıyan yok. O nedenle sinema yolunda mücadele etsinler. Çok çalışsınlar.”


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Fatma Girik Tuba Büyüküstün
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