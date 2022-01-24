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Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı! "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum"

24.01.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Son dakika gelen haberlerde Fatma Girik'in sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği söylendi. Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" demişti.

Fatma Girik cenazesiyle ilgili isteğini açıklamıştı! "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum"

Son dakika haberi... Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Son Dakika! Fatma Girik yaşamını yitirdiSon Dakika! Fatma Girik yaşamını yitirdi


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Fatma Girik
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