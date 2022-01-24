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Son Dakika! Fatma Girik yaşamını yitirdi

24.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Son Dakika! Fatma Girik yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

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FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, eski siyasetçidir.

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
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