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Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu evleniyor

06.10.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu evleniyor

Şef Gürkan Topçu, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Fatma Toptaş'a evlenme teklifi etti. Toptaş'tan "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından yüzük emojisi ile yayınladı.

'Kiraz Mevsimi', 'Annem' ve 'No 309' gibi projelerde yer alan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, evlilik kararı aldı.

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Topçu, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlenme teklifi etti.

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Oyuncu sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Topçu, birlikte yer aldıkları bu kareyi "Aşk" notu ve yüzük emojisi ile yayınladı.

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Fatma Toptaş ise sevgilisi ile bu karesini "Ruhum" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Takipçileri çiftin gönderilerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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