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Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı

07.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin olaylı boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddiasını doğruladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yelliler "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu' açıklamasını yaptı.

Fatoş Yelliler'den yasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir barışık bir küs giden ilişkisini evlilik yolunda bitiren Gökhan Göz'ün adı yasak aşk iddiasına karıştı. Saraçoğlu ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Göz'ün Fatoş Yelliler ile daha Berdan Mardini'den boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü.

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"GÖKHAN TANIŞTIĞIMIZDA EVLİ OLDUĞUMU BİLMİYORDU"

Kısa sürede gündem olan Fatoş Yelliler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasak aşk yaşadığını kabul etti. Bir basın açıklaması yayınlayan Yelliler şu ifadeleri kullandı: "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi."

"SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞIMDA YARDIMCI OLDU"

"Bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde; Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim."Gökhan Göz ise konu hakkında sessizliğini koruyor.

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