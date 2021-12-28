Fatoş Yelliler'in mesajlarını ifşa edip eşyalarını yakan sevgilisi Gökhan Göz şimdi de havaya ateş açtı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra sevgilisiyle aşkını ilan etmişti. Ancak bu ilişki sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Üç kere ayrılan Gökhan Göz ve Fatoş Yelliler bu sefer gündeme bomba gibi düştü.

Gökhan Göz, Fatoş Yelliler'in evli erkeklerle mesajlaştığını iddia ederek ifşa paylaşımında bulundu. Siniri geçmeyen Göz ağzına geleni söyleyip sevgilisinin tüm eşyalarını yaktı.

"PARANIN ESİRİ DEĞİLİZ" MESAJI

Yelliler mesajların sevgili olmadıkları döneme dayandığını açıkladı ama Gökhan Göz'ün siniri geçmedi. Gökhan Göz önce "Paranın esiri değil sahibiyiz" yazdı ardından kendini alkole vurdu.

Göz daha sonra ise içip içip havaya ateş açtı. Gökhan Göz yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından ise hem yakma olayını hem silah olayını kaldırdı.



