Fatsa Belediyespor otobüsü Kırıkkale'de kaza yaptı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.
Yakup Sukes idaresindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs, Kırıkkale-Samsun kara yolu Evliyalı köyü yakınlarında kar yağışının ardından buz tutan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje devrildi.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
33 kişinin bulunduğu otobüste, hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
(AA)
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