"Favipiravir" ilacı 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.
Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.
Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.
İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.
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