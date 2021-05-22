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"Favipiravir" ilacı 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak

22.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Favipiravir" ilacı 12-15 yaşındaki çocukların Kovid-19 tedavisinde de kullanılacak

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.

Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.

İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.

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