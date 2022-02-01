YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

01.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

Antalya'da düzenlenen Favorim Grup EXPO, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Plastik oyuncak, züccaciye, bahçe mobilyaları, hediyelik eşyalar, kozmetik, metal eşya gruplarını içeren fuar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. 150 firmanın yer alacağı fuar, 40 ülkeden 350 katılımcıyı ağırlayacak.

Yerli ve yabancı firmaların bağlantı kurmasının amaçlandığı fuardan, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor.

Yarın açılışı yapılacak fuar, 6 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandıAntalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı
Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldüYalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:16
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:46
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok!

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok!

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.