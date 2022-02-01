Favorim Grup EXPO, yarın Antalya'da açılacak

Antalya'da düzenlenen Favorim Grup EXPO, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Plastik oyuncak, züccaciye, bahçe mobilyaları, hediyelik eşyalar, kozmetik, metal eşya gruplarını içeren fuar, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek. 150 firmanın yer alacağı fuar, 40 ülkeden 350 katılımcıyı ağırlayacak.

Yerli ve yabancı firmaların bağlantı kurmasının amaçlandığı fuardan, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor.

Yarın açılışı yapılacak fuar, 6 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.



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