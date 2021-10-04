Hem sağlıklı hem de lezzetli! Siyez bulguru ile hazırlayabileceğiniz muhteşem tarifler

Sağlıklı içeriğinin yanı sıra lezzetiyle de dikkat çeken Siyez bulguru ile mutfağınızda leziz tarifler hazırlamanız mümkün. Biz de faydaları ile ön plana çıkan Siyez bulguru ile hazırlanabilecek iki pratik tarifi sizinle paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

SİYEZ BULGURU PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı Siyez bulguru

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz

HAZIRLANIŞI:

Bir tencerede yağı kızdırın. Yemeklik olarak doğradığınız soğanı ekleyerek, soğanlar yarım yumuşayana kadar pişirin.

Üzerine doğradığınız biberi de ekleyerek pişirmeye devam edin.

Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Küçük küçük doğradığınız domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

Yıkayıp süzdüğünüz Siyez bulgurunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Son olarak pilavın suyunu ve tuzunu ekleyerek tencerenin kapağını sıkıca kapatın.

Pilavı suyunu çekene kadar pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

SİYEZ BULGURU SALATASI TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı Siyez bulguru

2 tane kapya biber

1 kırmızı soğan

2 dal taze soğan

8-10 dal maydanoz

8-10 dal nane

8-10 dal dereotu

2 tane portakal

10 adet çeri domates

10 adet kornişon salatalık turşusu

2 tane limonun suyu

Zerdeçal

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Keten tohumu

HAZIRLANIŞI: