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Hem sağlıklı hem de lezzetli! Siyez bulguru ile hazırlayabileceğiniz muhteşem tarifler

04.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyez bulguru son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ürünlerden biri. Tüm buğdayların atası olarak bilinen Siyez bulgurunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle de sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin ve diyet yapanların sofralarından eksik olmuyor. İşte Siyez bulgurunu kullanarak yapabileceğiniz muhteşem tarifler...

Hem sağlıklı hem de lezzetli! Siyez bulguru ile hazırlayabileceğiniz muhteşem tarifler

Sağlıklı içeriğinin yanı sıra lezzetiyle de dikkat çeken Siyez bulguru ile mutfağınızda leziz tarifler hazırlamanız mümkün. Biz de faydaları ile ön plana çıkan Siyez bulguru ile hazırlanabilecek iki pratik tarifi sizinle paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

SİYEZ BULGURU PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı Siyez bulguru

  • 1 adet soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 2 adet orta boy domates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı sıcak su

  • Tuz

HAZIRLANIŞI:

  • Bir tencerede yağı kızdırın. Yemeklik olarak doğradığınız soğanı ekleyerek, soğanlar yarım yumuşayana kadar pişirin.

  • Üzerine doğradığınız biberi de ekleyerek pişirmeye devam edin.

  • Domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

  • Küçük küçük doğradığınız domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirin.

  • Yıkayıp süzdüğünüz Siyez bulgurunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

  • Son olarak pilavın suyunu ve tuzunu ekleyerek tencerenin kapağını sıkıca kapatın.

  • Pilavı suyunu çekene kadar pişirin. Biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

SİYEZ BULGURU SALATASI TARİFİ

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı Siyez bulguru

  • 2 tane kapya biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 dal taze soğan

  • 8-10 dal maydanoz

  • 8-10 dal nane

  • 8-10 dal dereotu

  • 2 tane portakal

  • 10 adet çeri domates

  • 10 adet kornişon salatalık turşusu

  • 2 tane limonun suyu

  • Zerdeçal

  • Tuz

  • Karabiber

  • Zeytinyağı

  • Keten tohumu

HAZIRLANIŞI:

  • Siyez bulgurunu bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.

  • Kornişon turşuyu, kapya biberi ve kırmızı soğanı küp şeklinde küçük küçük doğrayın.

  • Taze otları incecik bir şekilde doğrayın.

  • Çeri domatesleri dört parçaya kesin.

  • Kabuklarını soyduğunuz portakalları küçük küçük doğrayın.

  • Haşlanıp soğuyan Siyez bulgurunu ve doğradığınız tüm malzemeleri bir kaba alın.

  • Limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, keten tohumu ve zerdeçal ile salata sosu hazırlayın.

  • Sos ve malzemeleri birleştirerek iyice karıştırın.
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