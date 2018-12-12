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Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Bitki çaylarının ya da bitki ilaçlarının bilinçsiz kullanımı sağlığınız için ciddi risk taşıyor. Beslenme ve Fitoterapi uzmanı Başak İnsel, bilinçsiz tüketilen bu ürünler için açıklamalarda bulundu. İşte bitkilerin ve bitki çaylarının kullanımı hakkında önemli bilgiler...

Faydalı diye tüketiyoruz ama o organa zarar veriyor!

Her şeyin fazlası gibi bitkinin de dozajının çok önemli olduğunu dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, gereğinden fazla kullanılan maddelerin vücudumuzda kalıcı hasar yapabileceğini söyledi. İnsel sözlerini söyle sürdürdü: "En çok tartışılan örneklerden biri Sinameki yaprağı çayıdır. Form çaylarında sıkça karışımıza çıkan Sinemaki, özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılıyor.

sinameki

Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsakta kalıcı tembelliğe sebep olup kronik kabızlığı daha da fazla tetikleyebilir.

Zencefil ise soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerine olumlu etkileri biliniyor. Ancak bu şifalı bitki, safra salgısını artırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların uzman kontrolünde tüketmesi şarttır.

zencefil

Ek olarak her türlü tedavi de bitkiyi analizleri yapılmış güvenilir kaynaklardan, bir uzmana danışarak tüketmek hem zararı yok etmek hem de yararı maksimuma çıkarmak açısından çok önemli."

Bitki çayları nasıl kullanılır?

bitki çayı

Havaların soğuması ile kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle bu mevsimde hastalıklardan korunmak için bitki çayları tüketimi artıyor.

Bu tür çayların düzenli kullanımının tedavi olabileceğini dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, "İnsanımızdaki büyük problemin hızlı çözüm vaad eden tedavi yöntemlerine yönelip sabırla düzenli bitki çayı tüketiminde başarılı olamamaları olduğunu ve hastalık başımıza gelmeden korunma yöntemi olarak bitki çaylarının öneminin farkında olmadığımızı" söyledi.

Günde 1 tatlı kaşığından fazlası tansiyonu yükseltir!

zerdeçal

Homeopat, ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, zerdeçalın, anavatanının Hindistan olduğunu belirterek, "Asya ülkelerinde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir bitki köküdür. Etken maddesi 'curcumin'dir.

Curcumin, vücudu kansere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

Karaciğeri temizliyor

Zerdeçalın birçok hastalığa büyük faydası olduğunu belirten Dr. Özcan, "Yapılan araştırmalara göre Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da Alzheimer ve karaciğer kaynaklı kanserlere az rastlanmış çalışmalar sonucunda nedeninin zerdeçal olduğu öğrenilmiş. Zerdeçal karaciğeri temizler, Alzheimer'dan özellikle de kanserden korur. Curcumin metabolizmayı hızlandırıyor, zerdeçal bütün faydalarını ondan alır" dedi.

Kilo verdiriyor

zerdeçal2

Zerdeçalın mucizevi bir bitki olduğunu söyleyen Dr. Özcan, "2014 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Aşırı kilo problemi olan hastalar zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu serotonin var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz. Çünkü zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Zerdeçalı ilaç olarak en fazla 2 ay, kilo vermek içinse 3 hafta kullanmak gerektiğini belirten Dr. Özcan, "Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur. Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var karabiber,zencefil gibi bunlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
bitki çayları zencefilin faydaları

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