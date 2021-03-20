Fazıl Say: Ayrı evlerde, yeni aşıklar gibiyiz

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, üç yıllık birlikteliklerinin ardından Ocak 2019'da Milano'da dünyaevine girmişti. Piyanist çift, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.

"EVLERİMİZİ BİLE BİRLEŞTİRMEDİK"

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.

Eşine katılan Fazıl Say, "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" şeklinde konuştu.



İki yıl önce İtalya’nın Milano kentinde dünyaevine girdiği Ece Dağıstan ile mutlu bir evlilik sürdüren Fazıl Say, zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.



