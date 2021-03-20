MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fazıl Say: Ayrı evlerde, yeni aşıklar gibiyiz

Fazıl Say: Ayrı evlerde, yeni aşıklar gibiyiz

20.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli piyanist Ece Dağıstan ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadı.

Fazıl Say: Ayrı evlerde, yeni aşıklar gibiyiz

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, üç yıllık birlikteliklerinin ardından Ocak 2019'da Milano'da dünyaevine girmişti. Piyanist çift, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.

6055c5255542841320468a0c

"EVLERİMİZİ BİLE BİRLEŞTİRMEDİK"

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dağıstan, "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.

6055c51c5542841320468a0a

Eşine katılan Fazıl Say, "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" şeklinde konuştu.
6055c2f75542841320468a04

İki yıl önce İtalya’nın Milano kentinde dünyaevine girdiği Ece Dağıstan ile mutlu bir evlilik sürdüren Fazıl Say, zaman zaman sosyal medya hesabından birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Şahla Orujova kaç yaşında ve aslen nereli? Şahla Orujova evli mi?

Şahla Orujova güzelliğiyle dikkat çekiyor

Hazar Ergüçlü: Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum

Onur Ünlü itirafı! Bunu kimse beklemiyordu...

Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Muhterem Nur kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

Pelin Çift yine gündemde!

Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Doğa Rutkay kaç yaşında ve aslen nereli? Doğa Rutkay evli mi?

Doğa Rutkay, Müşfik Kenter'le olan anısını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.